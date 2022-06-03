РИАМО - 3 июн. За минувшие сутки на территории Подмосковья выявили 225 случаев заражения коронавирусом. Больше случаев – 20 – выявили в Пушкине, 15 – в Одинцове, по 14 – в Люберцах, Химках и Серпухове, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Также по 13 случаев инфицирования выявили в Королеве и Мытищах, 11 – в Воскресенске, 9 – в Ивантеевке, 8 – в Подольске, по 7 – во Фрязине и Щелкове, по 6 – в Краснознаменске, Сергиевом Посаде и Чехове, по 5 – в Домодедове, Жуковском, Наро-Фоминске, по 4 – в Коломне, Красногорске.

По три новых случая коронавируса выявили – в Балашихе, Дмитрове, Лосино–Петровском, Орехово-Зуеве, Раменском, Павловском Посаде и Электростали, по 2 – в Долгопрудном, Клину, Котельниках, Ленинском, Рузе, по 1 – в Бронницах, Дубне, Истре, Озерах, Реутове, Солнечногорске, Ступине и Кашире.

В остальных округах Московской области не выявили ни одного случая заражения.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 976 323 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 15 084 человека. Выздоровел и выписался 955 201 человек.

В Подмосковье работает «горячая» линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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