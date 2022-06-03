РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 июн. В честь Дня защиты детей в Щелкове провели акцию «Фруктовые сады – детям», на территории корпуса №2 школы №16 в микрорайоне Жегалово высадили 6 яблоневых деревьев, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

Участие в посадке деревьев принял член фракции «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Толмачев вместе с учениками школы и их родителями.

«Сажали сегодня с любовью деревья в честь защиты детей. Мы детей не только защищаем, но и создаем комфортные условия для учебы. Сегодня внесли свой вклад в благоустройство территории новой современной школы в микрорайоне Жегалово. Главное, что мы делаем это вместе с учителями, родителями и детьми», – сказал Толмачев.

Акция по посадке деревьев приурочена ко Дню защиты детей и проводится по всей Московской области.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.