РИАМО - 3 июн. Специалисты продолжают проведение работ по реконструкции газопровода-дюкера «Фрунзенский». Он обеспечивает газом районы Замоскворечье, Хамовники и Дорогомилово. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Газопровод проходит на глубине свыше 20 м. Его длина составляет более 500 м, из них 257 м идут под Москвой-рекой.

Специалисты уже выполнили разработку грунта рабочего котлована, забетонировали его дно и начали армирование. Параллельно идут работы по устраиванию джет-сваи. Они нужны, чтробы избежать подтопления котлована грунтовыми водами.

Проходка осуществляется методом микротоннелирования. Благодаря этому методу удается работать без перекрытия движения транспорта по Фрунзенской набережной, под которой идет газопровод.

Газ во время проведения ремонтных работ жителям не отключают.

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