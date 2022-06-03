РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июн. Дольщикам последнего сданного дома в жилом комплексе «Опалиха О3» в подмосковном Красногорске начали выдавать ключи от квартир, сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий.

«Более 100 человек записались, и почти половина уже получила ключи от квартир, а кто-то еще и от кладовых. Всего в 19-м доме квартиры получат 316 человек. Поздравляем с этим радостным событием, желаем поскорее завершить ремонт и отпраздновать новоселье», – сказал главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

Фонд получил разрешение на ввод в эксплуатацию дома №19 в ЖК «Опалиха О3» 26 мая 2022 года. Общая жилая площадь квартир в данном доме составляет свыше 13 тыс. кв. м. Пострадавшими по данному объекту признаны 316 граждан.

В целом в жилом комплексе «Опалиха О3» Фонд развития территорий достроил за ГК «Урбан Групп» 7 многоквартирных жилых домов, общая жилая площадь квартир в них превышает 105 тыс. кв. м. Таким образом, ЖК «Опалиха О3» больше не является проблемным.

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