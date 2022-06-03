РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 июн. В Домодедове за сутки выявили 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 24 263 случая заболевания, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 225 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 976 323 случая коронавируса. Скончались 15 084 человека. Выздоровел и выписался 955 201 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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