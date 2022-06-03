РИАМО - 3 июн. 24-летний мужчина, подозреваемый в убийстве бизнесмена в центре Москвы, доставлен в подразделение СК РФ для проведения с ним следственных действий, сообщает пресс-служба ведомства.

Убийство произошло вечером 2 июня во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте. Там обнаружили тело мужчины 1960 года рождения с огнестрельными ранениями головы и туловища.

Личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался 24-летний молодой человек. Его задержали на юго-востоке Москвы.

Следователями установлены и допрошены свидетели преступления, изучены камеры видеонаблюдения и назначены необходимые судебные экспертизы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Ранее СМИ писали, что киллер застрелил из пистолета с глушителем 62-летнего бизнесмена Оганеса Камаряна, когда он выходил со спутницей из ресторана «Сейджи» в центре столицы. Камарян находился в розыске в Армении за организацию заказного убийства.

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