РИАМО - 3 июн. День открытых дверей пройдет в учебно-методическом центре «Авангард» 4 июня. В программе – ознакомительные экскурсии по территории и корпусам центра, также познакомят с работой выставочных тематических шатров с экспозициями технического оснащения, проведут мастер-классы по медицинской подготовке, выставки БПЛА и робототехники, сообщает пресс-служба учреждения.

Еще в День открытых дверей выступит Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова и оркестра Военного университета имени Александра Невского министерства обороны РФ.

В рамках мероприятия состоится торжественное открытие скейт-парка, во время которого можно будет стать участником фестиваля граффити. Кроме того, для гостей праздника подготовили большой марафон советского и российского мультипликационного кино.

Также в планах на этот день подписать соглашение о сотрудничестве с Военным университетом имени Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации.

Для гостей «Авангарда» будет работать полевая кухня, пункт торговли сувенирной продукцией, стрелковый тир и другие развлечения. Мероприятия пройдут с 12 до 17 часов.

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» расположен по адресу: Московская область, Одинцовский район, 55-й км. Минского шоссе, территория парка «Патриот».

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