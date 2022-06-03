РИАМО - 3 июн. Бесплатные экскурсии по Московскому зоопарку могут выиграть городские волонтеры, приняв участие в викторине «Экологический калейдоскоп», сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Участникам нужно будет ответить на 20 вопросов. Выберут 50 лучших результатов с максимальными баллами.

Победителей 11 июня пригласят на бесплатные экскурсии по Московскому зоопарку. Время начала экскурсий - 12:00 и 14:00 по предварительной регистрации победителей.

Принять участие в викторине можно по ссылке.

С 2013 года волонтеры помогают столичному зоопарку следить за благополучием животных. Они следят также за тем, чтобы их не кормили посетители и оказывают обитателям зоосада другую помощь.

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