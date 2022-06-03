РИАМО - 3 июн. Более 50 тыс. пожилых граждан Московской области пользуются социальным сертификатом. Большинство пользователей – люди старше 65 лет, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Подмосковье – один из первых пилотных регионов, который внедрил практику социальных сертификатов. С начала года их выдано более 50 тыс. В основном им пользуются пенсионеры старше 65 лет – это порядка 45 тыс. человек. Каждый житель может самостоятельно выбирать организации как государственные, так и частные, которые окажут необходимую помощь»,– рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

По словам Каклюгиной, с помощью этого сертификата можно оформить доставку продуктов, медикаментов, средств первой необходимости, оплатить коммунальные услуги и так далее.

Оформить этот сертификат пожилые граждане могут с помощью регионального портала госуслуг Московской области. Его предоставят за 5 рабочих дней, а получить можно в ближайшем МФЦ.

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