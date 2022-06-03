РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 июн. В подмосковном Домодедове 10 тыс. пенсионеров получили компенсацию взноса за капитальный ремонт, сообщается на официальной странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье дополнительную меру социальной поддержки по оплате взноса за капитальный ремонт получают порядка 76,5 тыс. пенсионеров. Пенсионеры, проживающие одиноко, или семья из неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет получают 50% компенсации на оплату взноса, те же категории жителей, достигшие 80 лет, – уже 100%.

С апреля этого года льгота на капитальный ремонт оформляется автоматически. Льготнику в личный кабинет на портале госуслуг поступает предзаполненное заявление, житель проверяет данные, дает свое согласие и льгота ему назначается автоматически.

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