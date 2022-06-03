РИАМО - 3 июн. Будущий пешеходный мост через Водоотводный канал станет частью одного из главных туристических маршрутов Москвы и позволит создать единый креативно-деловой кластер в центре столицы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Велопешеходный мост через Водоотводный канал соединит остров Балчуг и район Якиманка. Он станет связующим элементом для одного из главных туристических маршрутов города», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Благодаря строительству моста в центре города будет сформирован единый креативно-деловой кластер, отметил глава столичного Стройкомплекса.

По его словам, маршрут пройдет от Воробьевых гор до острова Балчуг, включая Болотную площадь и ГЭС-2. Бочкарев подчеркнул, что далее по Патриаршему мосту можно будет дойти до храма Христа Спасителя и ГМИИ им. А.С. Пушкина. Также можно будет продолжить пешеходный маршрут по Бульварному кольцу.

Длина моста составит 54 м. Он будет выполнен в виде изогнутой металлической балки, пронизывающей полотно пешеходного моста. Мост будет встроен в существующее укрепление берега. Его габариты позволят пропускать свыше 4 тыс. человек каждый час.

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