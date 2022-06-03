РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В парке им. Виктора Талалихина в Подольске 5 июня пройдет концерт творческих коллективов ДК «Октябрь», а духовой оркестр сыграет программу «Слушаем ретро! Танцуем ретро!», сообщает пресс-служба администрации парка.

Музыкальные мероприятия проведут на площадке перед памятником Виктору Талалихину, так как танцевальная веранда находится на реконструкции.

В 16:00 начнется концерт творческих коллективов ДК «Октябрь». С 18:00 до 20:00 будет играть программу «Слушаем ретро! Танцуем ретро!» духовой оркестр.

Мероприятия состоятся при благоприятных погодных условиях.

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