РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 июн. Неделя приемов, приуроченная к Дню защиты детей, стартовала в Московской области. В Щелкове прием жителей провели депутат Госдумы Александр Толмачев, завотделом по делам семьи и детей управления соцзащиты населения Олеся Старченко и замначальника управления по благоустройству Надежда Сутормина, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

Основной темой приема стали социальные вопросы, касающиеся многодетных семей — образование, детские площадки, льготы. Так, на приеме обратилась «многодетная бабушка» Лидия Левичева, у которой два внука и две внучки. Ее интересовала возможность льготных путевок в лагеря. Наталья Угрюмова оставила обращение по вопросу ремонта школы в Трубине, а Олег Грачев — по вопросу оснащения школы в Загорянском.

«Вопросы поступают совершенно разные — в этот раз проводим прием на тему материнства и детства. Мы включаемся в эти вопросы, реагируем на них. Так, например, для Трубинской школы будут приобретены газонокосилка. Мы принимаем людей не только в рамках заданной тематики — сегодня приходили и с вопросом по благоустройству двора, беженцы с Донецкой и Луганской республик. Главное в прошедшем приеме – результативность, каждый получил консультацию и помощь», — сказал Толмачев.

Во время приема была оказана помощь из личных средств Толмачева для закупки холодильника и стиральной машинки семье пенсионеров Кавдаевых. Также в рамках приема оказали гуманитарную помощь жителям Луганской и Донецкой республик семьям Мозоль и Кирилленко.

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