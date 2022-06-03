РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 июн. Рекордное количество вещей и товаров первой необходимости для детей ЛДНР передали жители и школьники подмосковного Реутова, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Накануне завершился этап акции «Доброе дело», в рамках которой жители, школьники и предприятия Реутова собрали и отправили детям беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, временно размещенным в Ростовской, Воронежской области и Подмосковье, рекордное количество гуманитарной помощи», - отмечается в сообщении.

Как рассказал лидер волонтерского движения «Молодой гвардии Единой России» в Реутове Ильнур Сафин, на призыв о помощи откликнулись сотни добровольцев.

«Жители Реутова приносили консервы и одежду, предприятия передавали упаковки с продуктами и бытовой техникой, школьники собрали другие товары первой необходимости. Только во время акции в Международный день защиты детей, прошедшей в Центральном городском парке Реутова, было собрано более 20 больших коробок», - отметил Сафин.

При этом в акции приняли участие и дети, прибывшие из Донецкой и Луганской народных республик, в Центре культуры и искусств Реутова они посетили благотворительный спектакль московского профессионального театра по повести Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок».

«В День защиты детей мы по традиции с участием профессиональных артистов проводим спектакли и представления для детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Сегодня среди них еще ребята, которые приехали в Россию с украинских территорий. Мы очень надеемся, что этот озорной спектакль им понравится, ведь сегодня все дети должны улыбаться и радоваться жизни», - отметила начальник отдела культуры администрации Реутова Анастасия Николаенко.

Также дети на мастер-классе с волонтерами сделали сотни эксклюзивных открыток с нарисованными сердцами и ладошками. В ближайшее время их получат сверстники на востоке Украины.

Помочь жителям ЛДНР можно оказать в одном из 130 волонтерских пунктов. К работе привлекли 1,8 тыс. волонтеров. Выбрать удобный пункт можно на сайте volontermo.ru, где также есть полный список необходимых вещей. Товар должен быть в индивидуальной упаковке, а у продуктов питания должен быть длительный срок хранения. Вес 1 товара не должен превышать 6 кг.

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