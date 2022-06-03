РИАМО - 3 июн. Ливень прошел в столице утром в пятницу, в городе за 2 часа выпало порядка 7 мм осадков, что составляет почти 10% от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Самый мощный ливень обрушился на центр мегаполиса. Так, на Балчуге видимость в непогоду снижалась до 0,5 км, там выпало почти 10 мм осадков, в районе ТСХА за 1 час зафиксировали 16 мм дождя, что составляет порядка 20% от июньской нормы.

Во второй половине дня на территории столицы может выпасть еще 1-5 мм осадков. Наиболее интенсивный дождь ожидается на востоке мегаполиса.

Также в столице до 22 часов пятницы объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы.

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