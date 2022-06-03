РИАМО - 3 июн. В пятницу с площадки №31 космодрома Байконур прошел успешный запуск ракеты «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-20», перевозящим разработанный в РКК «Энергия» 3D-принтер и наноспутники, сообщают «Известия».

На околоземной орбите у корабля раскроются солнечные батареи и антенны. Затем «Прогресс» самостоятельно доберется до Международной космической станции примерно за 3 часа. Стыковка с МКС запланирована на 16:02 по московскому времени.

Корабль, который доставит на станцию топливо, воду, сжатый азот и оборудование, пробудет в космосе около 173 дней.

Ранее стало известно, что на головной обтекатель ракеты-носителя «Союз-2.1а» нанесли флаги ЛНР и ДНР. На второй ступени написано «Донбасс».

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