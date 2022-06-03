РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 июн. В июне для жителей многоквартирных домов и частного сектора изменился график приема абонентского центра водоканала, сообщается на странице Щелковского межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Прием граждан МКД: понедельник - с 09:00 до 13:00, вторник - с 14:00 до 18:00, среда - с 09:00 до 13:00, четверг - с 14:00 до 18:00, пятница - с 09:00 до 13:00. 11, 12 и 13 июня - выходные дни. Прием жителей частного сектора будет проводиться с понедельника по субботу без обеда с 09:00 до 17:00. 13 июня - выходной день.

Также будет работать интернет-приемная: http://mr-vk.ru. Кроме того, жители могут написать на почту: info@mr-vk.ru или позвонить по телефону: 8(496)566-94-62. Абонентский отдел: частный сектор – доб. 3, МКД - доб. 4, юрлица - доб. 5.

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