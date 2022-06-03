РИАМО - 3 июн. Представители малого и среднего бизнеса в Подмосковье могут получить льготные кредиты для проектов по импортозамещению. Кредит можно получить при запуске нового производства или увеличении производственных мощностей, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.

«Предпринимателям Подмосковья доступны 9 кредитных программ Московского областного фонда микрофинансирования. На сегодняшний день для компаний, занятых в сфере производства импортозамещающих товаров, в регионе работают особые меры поддержки», - рассказала зампред правительства области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Например, бизнесмены могут воспользоваться программой Фонда микрофинансирования «Импортозамещение». По этой программе они могут взять кредит до 5 млн рублей по ставке 5% годовых на 3 года.

На льготные кредиты могут рассчитывать компании, которые производят продукты и текстильные изделия, химические вещества и химические продукты, компьютеры и электрическое оборудование, медизделия и другие товары.

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