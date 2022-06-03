РИАМО - 3 июн. Подмосковное правительство выделило 9 млрд рублей на проектирование и строительство дублера Пятницкого шоссе. Это нужно, чтобы обеспечить более комфортное транспортное сообщение для жителей городских округов Солнечногорск и Красногорск, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

На сегодняшний день объявлены конкурсные процедуры по выбору подрядчика на проектирование и строительство. Открытый конкурс проходит на портале госзакупок по ссылке до 15 июня включительно.

Начальная (максимальная) цена данного контракта составляет 9 млрд рублей. Заказчиком работ является ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства».

«Из-за плотной жилой застройки существующее Пятницкое шоссе расширить невозможно, но будет построен дублер протяженностью порядка 5 км. Чтобы ускорить реализацию проекта, на который из бюджета Московской области выделили 9 млрд рублей, будет заключен единый госконтракт на выполнение проектных и строительных работ», — уточнил Гержик.

Он добавил, что после проведения всех конкурсных процедур в регионе начнут проектирование «нового» направления Пятницкого шоссе. Эту работу запланировано закончить в I квартале следующего года. Строительство дублера планируют завершить в 2025 году.

В рамках первого этапа работ по реализации проекта выполнят строительство дублера Пятницкого шоссе (5 км) с 4 полосами движения. В рамках второго — реконструкцию участка Пятницкого шоссе от границы столицы до пересечения с дублером трассы.

Еще для улучшения транспортной ситуации в Солнечногорске и Красногорске запланировано возведение нескольких объектов. В районе Пятницкого шоссе проектируется первый этап строительства и реконструкции участка автодороги Пятницкое шоссе — Саврасово — М-10 «Россия» (выезд из Юрлова).

Данная трасса соединит «старое» и «новое» направления на шоссе. Закончить проектирование планируется в III квартале этого года. После получения проекта подрядчик начнет строительно-монтажные работы.

Чтобы обеспечить устойчивую транспортную связь Пятницкого шоссе и деревни Сабурово в городском округе Красногорск планируют провести конкурсные процедуры по выбору подрядчика на проектирование с последующим строительством дороги Пятницкое шоссе (новое направление) – Сабурово, а также реконструкцию двух дорог в деревне Сабурово.

Данные работы планируется окончить на автодорогах в Сабурове в 2024 году, а в 2025 году появится выезд из Юрлова в городской округ Солнечногорск.

Кроме того, продолжается реализация комплексного плана по модернизации и развитию существующей дорожной сети в Путилкове. Там строители создадут автодорогу Путилково — Пятницкое шоссе, а еще тоннель на Путилковском шоссе. Данные объекты возведут в 2024-2025 годах. Они обеспечат дополнительную связь с Пятницким шоссе и позволят осуществить беспрепятственную связь с МКАД.

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