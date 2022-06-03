РИАМО - 3 июн. Бывшие рестораны быстрого питания McDonald's теперь будут назваться на «Доминис», сообщает «Москва 24».

Издание ссылается на собственный источник в компании.

Ранее стало известно, что американская компания уходит из России. Отечественные рестораны этой сети приобрел новокузнецкий бизнесмен Александр Говор. Ему принадлежат 25 ресторанов McDonald's, которые работают по франшизе в сибирских городах.

Первые рестораны быстрого питания под новым названием откроются в столице 12 июня. Также заработают заведения и в других районах столицы. Всего готовятся к открытию 15 объектов общепита данной сети.

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