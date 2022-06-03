РИАМО - 3 июн. Глава Щелкова Андрей Булгаков проверил ход строительства нового корпуса лицея №7, сдача объекта запланирована на конец этого года, но будет делаться все возможное чтобы открыть его к 1 сентября, сообщается на странице главы в соцсети «Вконтакте».



На данный момент на объекте начались отделочные работы. Параллельно рабочие монтируют окна, внутренние инженерные системы и металлоконструкции. Проводятся фасадные работы и гидроизоляция кровли.

На стройплощадке увеличено количество рабочих до 100 человек, это сделано для увеличения темпов строительных работ и сдачи нового корпуса к 1 сентября.

Новый корпус сможет вместить 275 учеников. В нем будут столовая, актовый зал и другая необходимая инфраструктура.

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