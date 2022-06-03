РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 июн. В СНТ «Радуга» городского округа Домодедово подтопило несколько участков, сообщается на портале «Добродел».
В соцсетях жители выложили видео размытых территорий.
В пресс-службе администрации Домодедова сообщили, что специалисты администрации выезжали на место. В настоящее время компания «ПНК Групп» принимает меры: связываются собственниками пострадавших участков, будут компенсировать причиненный ущерб.
В ближайшее время компанией «ПНК Групп» будут выполнены мероприятия по отводу ливневых стоков.
В Московской области на пятницу объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы.
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