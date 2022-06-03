РИАМО - 3 июн. МЧС России опубликовало видео, снятое во внутренних помещениях сгоревшего бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы.

На кадрах можно увидеть почерневшие стены и залитые водой коридоры. А также работу пожарных, которые передвигаются внутри здания с фонарями.

Пожар произошел в бизнес-центре утром в пятницу. Ему присвоили максимальный ранг сложности - пятый. Огонь уже удалось локализовать. Горели первые четыре этажа 8-этажного здания. Площадь возгорания в БЦ составила 1,1 тыс. кв. м.

Из горящего здания вывели 120 человек, также спасли 11. При этом в БЦ еще могут находиться заблокированные люди, ведется их поиск.

Предварительно, в результате ЧП пострадали 2 человека.

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Видео из внутренних помещений сгоревшего БЦ «Гранд Сетунь плаза»>>