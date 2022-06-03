РИАМО - 3 июн. Агентство стратегических инициатив помогает Московской области привлекать новые полезные практики по решению социальных задач, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Каждая такая встреча, такой форум направлены на то, чтобы <...> мы что-то почерпнули, смогли узнать новые умные практики, познакомиться с новыми НКО. Мы с командой АСИ стараемся плотно работать и для того, чтобы приобретать новых партнеров, друзей, общественные организации», - заявил Воробьев в ходе Форума решения социальных задач.

Он отметил, что такая работа позволяет использовать новые эффективные инструменты по оказанию социальной помощи.

По его словам, Подмосковье в партнерстве с АСИ работает в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ). Суть данной инициативы - улучшить качество услуг и сервисов в соцсфере, которые направлены на помощь жителям.

«Сегодня на Форуме решения социальных задач мы делились опытом с другими регионами, обсуждали, что и где можно улучшить. В этом вопросе важен прямой диалог – власти, НКО и бизнеса. А еще необходимо понимать запросы и ожидания жителей. Только при этих условиях можно решить социальные задачи», - добавил глава региона.

Он подчеркнул, что в области много внимания уделяется цифровизации процессов. Также власти Подмосковья стремятся к тому, чтобы жители получали услуги проактивно – то есть без подачи заявления, а уж тем более стояния в очередях.

Губернатор уточнил, что в регионе достигли заметных успехов по ключевым направлениям: медицина, образование и социальная поддержка.

Андрей Воробьев также поблагодарил гендиректора АСИ Светлану Чупшеву за партнерство.

Ранее глава Подмосковья отмечал, что партнерство с АСИ и НКО крайне важно для властей региона, так как благодаря сотрудничеству обеспечивается поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья.

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