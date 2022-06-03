РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В подмосковном Подольске с 10 июня возобновит работу мобильный пункт вакцинации от Covid‑19 в ТЦ «Метро», сообщает администрация округа.

Начальник управления потребительского рынка Злата Зайцева и заместитель главного врача Подольской областной клинической больницы Ольга Бульбас провели встречу с руководителем торгового центра «Метро». На ней нашли возможность возобновить работу пункта вакцинации на территории магазина.

По итогам встречи принято решение, что с 10 июня граждане, желающие пройти вакцинацию или ревакцинацию, могут обратиться за этой услугой в ТЦ. Пункт вакцинации будет работать по пятницам с 13:00 до 19.00, по субботам с 9:00 до 13:00.

Для вакцинации или ревакцинации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

ТЦ «Метро» находится в Подольске на 42-м км автомагистрали М-2-«Крым», 1, стр.1. Работает с 05:00 до 00:00.

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