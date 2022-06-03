РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В микрорайоне Климовск Подольска в больнице на Гривно 7 июня заведующие отделениями расскажут женщинам о современных методах лечения, медуслугах, новейшем оборудовании и условиях пребывания в Подольском родильном доме (ПРД), сообщает администрация округа.

День открытых дверей Подольского родильного дома пройдет во вторник в конференц-зале женской консультации ОСП № 6 Подольской областной клинической больницы на Больничном проезде, дом 1. Начало мероприятия в 14:00.

Заведующие отделениями расскажут будущим мамам о современных методах лечения, медицинских услугах, новейшем оборудовании и условиях пребывания в Подольском родильном доме. Также ответят на вопросы.

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