РИАМО - 3 июн. В Москве в пятницу идет дождь. Чтобы избежать подтоплений, на улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Синоптики спрогнозировали дождливую погоду в течение всего дня. Также ливень будет сопровождаться сильным ветром.

На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Приняты необходимые меры по защите от ветра всех зданий. Также под особым контролем находятся здания жизнеобеспечения мегаполиса.

Москвичам напоминают, что сообщать о подтоплениях нужно в аккаунт ГУП «Мосводосток» в соцсети «ВКонтакте».

В столице на пятницу объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы.

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