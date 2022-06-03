РИАМО - 3 июн. За минувшие сутки на территории России были выявлены 4188 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране зафиксировали 18 343 964 случая инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа в РФ госпитализировано 2093 человека с Covid-19, что на 6,5% больше по сравнению с 2 июня (1965).

Также за сутки в РФ выздоровели 5234 пациента, у которых ранее был выявлен коронавирус. Скончались 78 Covid-пациентов.

За все время пандемии в стране смогли побороть болезнь 17 755 194 пациента, жертвами коронавируса стали 379 363 человека.

По последним данным, полную вакцинацию от коронавируса прошли более 87,4 млн млн человек, первым компонентом привились более 91,6 млн граждан.

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