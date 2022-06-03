РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. В городском округе Люберцы с конца апреля окосили 61,4 км придорожной полосы муниципальных дорог, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас покос травы проводят на улицах Юности, Камова, Гоголя, Наташинской, Михельсона, Володарского и 8 Марта. Также окашиваются улицы Попова, Калараш, Красноармейская, Ленина, 3-е Почтовое отделение и Центральный проезд.

Аналогичные работы еще проведут на улицах Мира и Хлебозаводской, также продолжится покос травы на 3-м Почтовом отделении – от улицы Кирова до ГСК «Бриз».

Кроме того, за прошлую неделю более 170 кубометров мусора убрали и утилизировали с региональных дорог Люберец.

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