РИАМО - 3 июн. С начала текущего года операторы-психологи системы-112 Московской области порядка 1,5 тыс. раз оказали помощь, сообщает пресс-служба системы.

До приезда экстренных служб операторы-психологи остаются на линии с позвонившим. Специалисты помогают успокоиться и предпринять необходимые действия.

Психологи дежурят в каждой смене и оказывают помощь круглые сутки.

Операторы-психологи трудятся в региональной системе-112 со дня образования структуры – 1 июня 2015 года. За все время работы данные специалисты приняли около 34 тыс. звонков.

Подмосковная система-112 является самой масштабной в стране. В ней трудятся более 3,8 тыс. специалистов.

Жители и гости Московской области могут обратиться по единому номеру «112» при угрозах жизни и здоровью, ДТП, пожарах, нарушениях общественного порядка и других происшествиях.

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