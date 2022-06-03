РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В детском лагере «Родина» городского округа Подольск первую смену посвятят году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, с детьми проведут мастер-классы по оригами, народной игрушке, мыловарению, выжиганию по дереву, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жариков.

В ДЮОЦ «Родина» 2 июня открылась первая смена. В этом году каждая из них будет тематическая. Первая – «Наследие предков» – посвящена году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Каждый день для 200 ребят обещает быть насыщенным. Их ждут занятия хореографией, вокалом, актерским мастерством, мастер-классы по оригами, народной игрушке, мыловарением, выжиганием по дереву. Также проведут эстафеты, соревнования, конкурсы, дискотеки и многое другое.

Для детей организуют кинопоказы, лазертаг. Артисты Дворца молодежи будут развлекать яркими игровыми программами, а сотрудники ГИБДД расскажут о безопасности на дорогах.

В лагере к приезду ребят установили новую игровую площадку, столы для настольного тенниса и привезли 7 новых веломобилей. В полную силу заработал бассейн, его ввели в эксплуатацию в 2021 году.

«Поздравляю ребят с началом отдыха и желаю чудесно провести это время. Ни минуты не скучайте, ни секунды не сидите на месте. Пусть каждый день будет веселым, познавательным и счастливым», - написал Жариков в своем Telegram-канале.

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