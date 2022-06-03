РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. На въезде на пляж Кореневского карьера городского округа Люберцы сделают асфальтированную парковку для автомобилей и велосипедов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ход благоустройства проверил глава Люберец Владимир Ружицкий. Он уточнил, что работы ведутся в рамках региональной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

«В июне текущего года пляж станет не только красивым, но и удобным для отдыха. На въезде будет заасфальтированная парковка, в том числе и для велосипедов, станет удобным спуск к карьеру. На пляж дополнительно завезут белый кварцевый песок, установят туалетные модули, кабины для переодевания, вышку спасателя, урны для раздельного сбора мусора, душ», - сказал Ружицкий.

Дополнительные вопросы можно задать на почту: glava@lubreg.ru.

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