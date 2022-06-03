РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 июн. В Королеве маршрутка сбила девушку утром в пятницу, сообщила «РИАМО в Королеве» очевидец.

ДТП произошло в пятницу на станции Подлипки Дачные у парковки маршруток, расположенных у магазина «Веста».

«Я так думаю, девушка торопилась на электричку, а водитель маршрутки ее не заметил, он не виноват. Скорее, она врезалась в маршруту где-то в районе середины машины», - сказала собеседница агентства.

По словам очевидцев, девушка повредила ногу.

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