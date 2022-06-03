РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июн. В подмосковном Красногорске несколько дней теплой погоды сменились проливным дождем утром в пятницу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

На дорогах местами наблюдаются подтопления. Температура воздуха по сравнению с четвергом снизилась и утром достигает плюс 18 - плюс 19 градусов.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», возможность дождя сохранится в пятницу на протяжении всего дня. Ожидается небольшой ветер.

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