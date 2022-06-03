РИАМО - 3 июн. Во дворе дома на улице Октября в подмосковном Реутове появился металлический столбик, к которому приделаны диспенсер гигиенических пакетов для собак и специальная урна, в которую хозяева домашних питомцев могут складывать продукты их жизнедеятельности, сообщает пресс-служба главы Реутова Станислава Каторова.

«На одной из встреч с жителями во время регулярных обходов к главе Реутова обратились с просьбой посодействовать владельцам домашних животных в наведении чистоты после выгула собак. Предложение приняли сотрудники РЭУ №5 Реутова, которые установили во дворе дома дог-бокс с одноразовыми пакетами и специальную урну», – говорится в сообщении.

Горожане данное новшество оценили.

«Спасибо, надеюсь теперь в нашем дворе будет чисто и не понадобится инспектировать детскую песочницу перед тем, как отпустить ребенка поиграть», – рассказала многодетная мама Светлана Чугунова.

Еще одну урну специалисты управляющей компании обещают установить до конца месяца в Реутове на Юбилейном проспекте, 11.

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