РИАМО - 2 июн. Гроза и ливень со шквалистым ветром обрушились на столицу утром в пятницу, передают корреспонденты РИАМО.

В Обручевском районе идет сильный дождь, тротуары и дороги начали наполняться слоем воды, слышны раскаты грома.

В новой Москве также наблюдается сильный дождь, раздается звук грома, видны молнии.

Согласно карте осадков на сайте Gismeteo, ливень накрыл северо-запад, запад, юго-запад, юг и центр города.

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