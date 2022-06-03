РИАМО - 3 июн. Этим летом на столичные клумбы высадят более 35 млн однолетних растений. Обновят цветники во дворах, скверах, парках, на площадях и набережных, вдоль основных магистралей, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«В ближайшее время вместо отцветающих виолы и тюльпанов на клумбы высадят более 35 млн однолетников. Среди них петунии, бегонии и цинерарии», – сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы 1 из 5

К новому сезону в теплицах ГБУ «Озеленение» вырастили более 150 сортов цветов – 25 видов петунии, 25 сортов бегонии, цинерарию и другие цветы.

Общая площадь городских клумб в этом году – 880 тыс. кв. м. Самые большие и красивые традиционно оформили на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на Новом Арбате, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.

Осенью прошлого года на улицах Москвы, набережных и площадях высадили 14 млн луковиц разноцветных тюльпанов. В этом году они зацвели на площади более 220 тыс. «квадратов». Москвичей и гостей города радуют своим цветением сорта «стронг голд» с желтыми бутонами, «апельдорн» с красными цветами и белый «роял вирджин».

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