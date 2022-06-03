РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Управляющая компания АО «ЛГЖТ» в Люберцах в течение 1-2 недель отремонтирует лестничные клетки домов, в которых был потоп из-за ливня, сообщил порталу «РИАМО в Люберцах» представитель УК.
Сильный дождь, вызвавший подтопления, произошел вечером 2 июня.
По его словам, в большинстве случаев причиной послужила неспособность ливневой канализации справиться с потоком воды.
Ранее в Telegram-канале mylubertsy жители сообщили о случае подтопления подъезда в доме №26 на улице Побратимов.
«Случаев залива с кровель по причинам ее неудовлетворительного состояния нет. Что касается дома №26 на улице Побратимов: в прошлом году в доме проводился текущий ремонт подьезда, кровля в доме находится в удовлетворительном состоянии. Произошел залив лестничных клеток по причине малого диаметра ливневых стоков в МКД (такой диаметр изначально предусмотрен проектом МКД при строительстве)», - сказали в УК.
Как говорится в сообщении компании, инженеры АО «ЛГЖТ» изучают возможности улучшения проходимости потока воды по таким трубам.
«Постараемся снизить количество поворотов трубы на чердаке и в самом подъезде. В настоящее время сотрудники оценивают состояние подъездов», - говорится в сообщении УК.
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