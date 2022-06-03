РИАМО - 3 июн. Цифровая платформа Московского инновационного кластера (МИК) i.moscow обновила функционал, дизайн и добавила информацию о новых мерах поддержки предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

Сегодня на портале зарегистрировано более 34 тыс. организаций из столицы и других регионов РФ, а также свыше 50 тыс. физических лиц. Кластер объединяет участников и партнеров из 80 регионов страны.

«В обновленной версии сайта предусмотрели ряд дополнительных функций, которые расширяют возможности для пользователей. Здесь есть полезные сервисы для представителей разных сфер — информационных технологий, науки, промышленности и других», — отметила заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, всего на i.moscow сейчас доступно более 20 сервисов. Чаще всего предприниматели подбирают на портале меры поддержки для своего бизнеса, а также ищут партнеров на бирже контрактного производства. Кроме того, они пользуются маркетплейсом продукции и услуг.

На платформе МИК обновили личные кабинеты юридических и физлиц. Теперь в аккаунтах отображается интерактивная панель с основной информацией о наиболее востребованных сервисах. Также создана страница техподдержки со специально настроенным чат-ботом.

Кроме того, в личном кабинете организации обновили дизайн главной страницы, а также добавили новые разделы. Новые возможности появились и в личном кабинете новаторов: физлица теперь могут участвовать в различных программах развития и конкурсах для стартапов с финансовой поддержкой.

Изменения затронули сервис «Биржа контрактного производства»: там появился новый раздел «Косметика». Сейчас в нем представлены ведущие российские производители косметической продукции. Также в базу сервиса «Помещения в аренду» добавили свыше 180 новых помещений суммарной площадью более 390 тыс. «квадратов».

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