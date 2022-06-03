РИАМО - 3 июн. Из-за порывистого ветра в Москве не стоит оставлять машины под деревьями, а также пешеходам нельзя укрываться под ними от непогоды, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

По данным синоптиков, до 15:00 пятницы в городе местами ожидаются грозы и дождь. Также прогнозируется сильный ветер с порывами до 17 м/с.

«Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», — сказали в пресс-службе.

Пешеходам также следует быть внимательными при нахождении на улице.

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