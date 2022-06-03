РИАМО - 3 июн. Тело мужчины 1964 года рождения с ножевым ранением груди обнаружили в сторожке СНТ в деревне Горчухино Наро-Фоминского городского округа, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого в убийстве, им оказался местный житель 1972 года рождения. Ранее он был судим. Как выяснилось, между мужчинами произошел конфликт во время распития спиртных напитков.

Следователем отдела по г. Наро-Фоминск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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