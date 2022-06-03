РИАМО - 3 июн. Командир батальона «Пятнашка» в ДНР Ахра Авидзба считает, что Авдеевский коксохимический завод может превратиться во вторую «Азовсталь» для ВСУ и националистов.

По его словам, силы Народной милиции ДНР дадут украинским военнослужащим срок для сдачи. Если они решат этого не делать, то «останутся на заводе».

«Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Мы просто зальем их бетоном. Мы не будем их ждать», — сказал Авидзба РИА Новости.

Авдеевский коксохимический завод находится на линии соприкосновения между ВСУ и силами Донецкой народной республики. Это огромный укрепрайон, перекопанный множествами траншей. В настоящий момент там идут ожесточенные бои.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля.

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