РИАМО - 3 июн. Председатель КНР Си Цзиньпин пытается помочь России, но при этом сделает это, не нарушая санкций США и Евросоюза, сообщает Газета.ru.

Как пишет газета Washington Post, якобы Москва несколько раз обращалась за помощью к Китаю для оказания различных форм экономической поддержки.

В итоге председатель КНР Си Цзиньпин распорядился найти пути оказания финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада.

Россия 24 февраля начала проведение спецоперации на Украине. Сразу же Соединенные Штаты и их союзники из Европы ввели в отношении РФ беспрецедентные санкции, направленные на подрыв экономики страны. Сейчас Россия занимает первое место в мире по числу санкций, введенных против нее.

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