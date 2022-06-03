РИАМО - 3 июн. Около 1 трлн руб. каждый год будет поступать в московский бюджет после преобразования около 150 заброшенных и неэффективно используемых городских участков по проекту комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках проекта “Индустриальные кварталы” в столице проводят редевелопмент бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Это не только улучшит облик Москвы и создаст более комфортные условия для жизни горожан, но и обеспечит значительный рост объема поступлений в бюджет», – отметил заместитель мэра.

Он добавил, что на данный момент власти запланировали преобразовать порядка 150 территорий общей площадью почти 2 тыс. га. По оценкам властей, после завершения всех проектов Москва будет каждый год получать 1 трлн руб. в текущих ценах за счет налоговых отчислений. Это покроет более 70% расходов бюджета, направленных на городские проекты развития в этом году.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман считает, что комплексное развитие столичных территорий займет около 10–15 лет.

«Инвестиции в создание новых индустриальных кварталов составят примерно 7 трлн руб. На месте заброшенных территорий планируется построить 35 млн кв. м недвижимости. В результате бывшие промзоны превратятся в благоустроенные районы с домами, детскими садами, школами, поликлиниками и всей необходимой для жизни инфраструктурой», - сказал Максим Гаман.

Он добавил, что также будут созданы высокотехнологичные производства в рамках проекта «Индустриальные кварталы».

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