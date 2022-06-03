РИАМО - 3 июн. Жители столицы с помощью проекта «Активный гражданин» могут предложить свои идеи по развитию платформы «Электронный дом», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Пользователям предлагают рассказать, какие разделы этого сервиса стали для них самыми полезными, а какие еще нужно добавить.

Главная задачей платформы является помощь в налаживании общения между соседями, а также возможность сделать управление многоквартирным домом эффективным. С помощью «Электронного дома» можно решать различные задачи, к примеру, инициировать опросы, проводить общие собрания собственников, подавать заявки на устранение неполадок и многое другое.

«Электронный дом» становится для горожан единым инструментом решения вопросов, связанных с управлением домом. Городу важно, чтобы этот ресурс был действительно удобным и полезным. Именно поэтому мы в первую очередь ориентируемся на мнение горожан», — рассказал замглавы департамента информационных технологий столицы Борис Фролов.

По его словам, проект «Активный гражданин» помогает лучше понять потребности москвичей и найти те ситуации, которые в будущем смогут стать основой для создания новых полезных функций платформы «Электронный дом».

Платформа заработала в Москве 1,5 года назад. На сегодня к ней уже подключились 87% жилых домов столицы.

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