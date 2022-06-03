РИАМО - 3 июн. Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за первые четыре месяца текущего года в столице заключили 31,6 тыс. договоров долевого участия при покупке квартир в новых домах.

Этот показатель на 9% выше, чем за такой же период прошлого года и на 47% превосходит данные за 2020 год.

«В начале этого года граждане активно покупали новое жилье. Так, первые два месяца стали рекордными по числу зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве: в январе было заключено 6,8 тыс. сделок, а в феврале – 10,1 тыс. Это на треть выше количества ДДУ, оформленных в аналогичные месяцы 2021 года. Подобная динамика связана в том числе с увеличением предложения новых квартир, разнообразием кредитных продуктов и льготных ипотечных программ», – сообщил заммэра.



В прошлом месяце в РФ приняли решение снизить ставку по льготной ипотеке до 9% (ранее она составляла 12%). С помощью льготного кредита на жилье люди могут купить квартиры в новых домах, построить частный дом или купить землю для строительства дома.

В начале 2022 года отмечен рост новых предложений в новостройках. В апреле покупателям было доступно 48,5 тыс. лотов. Это на 26% больше, чем в апреле прошлого гола. При этом почти 25% объектов предлагают в новой Москве. Число предложений в этом районе мегаполиса выросло на 10%.

«При этом в «старой» Москве число предложенных квартир в апреле 2022 года выросло на 33% к аналогичному месяцу 2021 года», – сообщил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

В старых границах Москвы средняя площадь предлагаемых к продаже квартир сократилась на 15%, а в ТиНАО она увеличилась на 3%.

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