РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 июн. В пятницу 40 коллективов предприятий и учреждений Домодедова примут участие в учениях по ГО и ЧС, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Учения пройдут в парке «Елочки», начало в 9:00.

Учения на территории округа проводятся больше 40 лет. Команды проверят свои теоретические и практические навыки в 5 номинациях: «Разведывательное звено», «Пост радиационного и химического наблюдения», «Звено пожаротушения», «Санитарный пост» и «Санитарная дружина».

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