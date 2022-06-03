РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июн. Акция «Рисуем зеленый мир и экологию» пройдет в городском округе Мытищи в пятницу, сообщается на сайте администрации горокруга.

Экологическая акция пройдет в Подмосковье и будет приурочена ко Дню защиты детей и Всемирного дня охраны окружающей среды. В Мытищах мероприятие запланировано на пятницу.

Всех желающих принять участие в мероприятии приглашают в 11:00 на площадку перед ТЦ 4Daily по адресу: ул. Мира, с 32/2. В программе будут рисунки на асфальте, танцы, игры, песни, а также призы и подарки участникам.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.