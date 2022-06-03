РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июн. Выставку «Самый смелый из смешных» к 100-летию журнала «Крокодил» откроют в Красногорском филиале Музея Победы в пятницу, начало в 15:00, сообщили в пресс-службе музея.

Гости увидят редкие экземпляры журнала 1930-1960 годов из фондов Красногорского филиала Музея Победы. Особый интерес представляют карикатуры и фотомонтажи для «Крокодила» советского художника, иллюстратора, карикатуриста и плакатиста Бориса Клинча. Среди его работ – острые антигитлеровские карикатуры, обличающие фашистских захватчиков.

Уникальный экспонат выставки – журнал «Лагерный крокодил», представляющий собой самодельный альбом с акварельными рисунками и небольшими юмористическими текстами. Автор журнала – немецкий антифашист Герман.

Выставка продолжит работу до 15 июля.

4 июня 1922 года в издательстве «Рабочая газета» вышло первое еженедельное иллюстрированное и сатирическое приложение к газете «Рабочий» на 16 страницах, которое сначала называлось так же, как и газета. С 13-го номера журнал получил название «Крокодил». Сатира «Крокодила» затрагивала ключевые вопросы и центральные события внутренней и внешней политики.

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