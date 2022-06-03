РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. В поселке Красково городского округа Люберцы в пятницу пройдет музыкальный экофестиваль «Куча», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Музыкальный экофестиваль приурочен к отмечаемому 5 июня Дню эколога. Это первый проект российского экологического фонда «КОМПАС», в рамках которого состоится массовая уборка территории, а также очистка берегов реки Пехорки. Проходит фестиваль под лозунгом «Куча шагает по стране». Стартовав в Подмосковье, «Куча» будет передвигаться по России, очищая территории, вбирая в себя мусор и делая страну чище», - сказал Ружицкий.

На сцене выступят представители современной электронной музыки и группа Uma2rmaH.

Начало в 15:00. Вход бесплатный. Желающим посетить мероприятие необходимо зарегистрироваться на сайте: eco-compass.ru.

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